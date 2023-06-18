許多人在自己心有餘力時都會選擇幫助他人。一位人妻表示，公公近日因騎車自摔手骨折、腳受傷，剛好婆婆患有梅尼爾氏症，會發生眩暈、無法照顧公公，於是她攬下大責幫公公洗澡。沒想到某天人妻幫忙洗澡完後，竟遭親戚們群起公審，直到公公說出真相還她清白，親戚們才反過來對婆婆開罵，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名3公社」發文表示，公公近日因摔車受傷，不巧婆婆的梅尼爾氏症突然發作，只好由同一個屋簷下的她幫忙照顧。某天原PO幫公公洗澡，雖然浴室門敞開，公公也用沒受傷的手清洗下體，沒想到婆婆竟致電給周遭親友，宣傳兩人「有曖昧」，嚇得親戚們全部跑到家裡拜訪；公公得知此事後，氣得向婆婆說明：「妳人不舒服，媳婦幫我洗澡，這樣有錯嗎？女兒嫁那麼遠，妳人不舒服，兒子又出差，能怎麼辦？妳竟然這樣污衊媳婦的清白」。

原PO提到，事後婆婆遭全家人罵翻，一位姑姑則向原PO提議，只要公公有洗澡需求就打電話給她，「我就算爬也爬回來幫他洗澡，這樣就不會被一些人的奇怪思想的糟蹋」；不過讓原PO疑惑的是，一直以來她都把公公當成自己的親爸爸，所以才會幫忙洗澡，但經歷此事後不禁好奇，「媳婦到底能不能幫公公洗澡？是我做錯了嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「願意幫公公洗澡的媳婦真的很偉大」、「我覺得姑姑很明理也很幫妳，就是怕妳被誤會，所以才願意回來，現在這種人真的變的很少，妳要慶幸有這個好親戚」、「是婆婆的問題，如果公公滿65歲了，電話撥打1966申請長照到宅幫公公洗澡，這樣妳不會太累，也不會讓婆婆有話說」。

梅尼爾氏症又稱內耳淋巴水腫，是一種無法根治的疾病。據本網過去報導，資深耳鼻喉科醫師李宏信曾說明，梅尼爾氏症是內耳平衡出了問題，輕則血管過度收縮、血流不順暢，嚴重可能引發組織缺血壞死，甚至是內耳神經萎縮。許多梅尼爾氏患者症狀發作時，會感覺眼前景象在旋轉、走路搖晃不穩，且可能伴隨噁心、想吐、耳鳴，甚至聽力時好時壞的症狀。