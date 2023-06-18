花蓮縣富里鄉長出缺補選今天登場，代理鄉長江東成以1962票當選鄉長，支持者開心的在競選總部門口放鞭炮慶祝。（羅亦晽攝）

花蓮縣富里鄉長出缺補選今天登場，共4人角逐入主鄉公所門票，分別為代理鄉長江東成、前鄉長蘇孝信、新興村長劉文祥及政治素人彭玲芬等4人，且均為無黨籍，競爭相當激烈，選舉結果傍晚出爐，江東成以1962票當選鄉長，他承諾將盡全力集中各界資源，替富里爭取更好的建設。

富里鄉政治派系以公所與農會系統為衝突，農會系統去年支持政治素人張容榕返鄉參選對抗時任鄉長陳榮聰，張原本選情備受看好，卻突然宣布退選，最後在後援會拉票下戲劇性的當選，不過因兩度未出任，縣選委會依法決議在今天辦理鄉長補選，縣府年初則指派甫卸下代理花蓮縣玉里鎮長職務的江東成代理鄉長。

此次鄉長補選共4人出線，選情以被視為陳榮聰的人馬劉文祥及江東成最受矚目，其中，劉共獲得1174票，票倉以北富里5個村為主，江則在中、南富里8個村的得票數全贏對手，以788票差距擊退劉，順利當選鄉長。

特別的是，江、劉兩人得票數差距最多的村為羅山村跟石牌村，分別為120票及166票，據了解，兩村村民因對陳榮聰反感，曾在2020年提議罷免未果，因此江在兩村獲得較多的票數，可視為此次勝選的關鍵。

面對當選，江東成首先感謝鄉親的愛護與肯定，並直言接下來自己肩膀上的責任會愈來愈重，當選後，對於之前承諾鄉民的事情一定會盡力完成，並配合各單位與資源，全力帶動富里鄉的農業、觀光及相關產業發展，允諾會在短時間讓鄉親看到富里的重大改變。

羅山村民姜守危則說，富里鄉雖歷經張容榕參選、退選、當選跟補選等漫長的過程，卻代表著富里改變的開始，如今，江東成當選鄉長，更象徵富里正在改變，希望他能守住「以人為本、以民為先」的承諾，消彌當地的對立與抗爭，帶領鄉親走向向好的未來。