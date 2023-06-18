庹宗康今天開心出席《山裡來了熊孩子》開鏡記者會。（東森提供）

庹宗康、Lulu（黃路梓茵）、任容萱、坤達、粿粿、夏浦洋、陳俊仰今（18日）出席《山裡來了熊孩子》，問及這年頭電視台開節目很難得，加上近日迪士尼退出台灣市場，旗下多家頻道都將收攤，曾在衛視中文台主持11年的庹宗康坦言「感慨」，表示要記得以前的美好，凡事不要想太多，「當觀眾朋友喜歡我們的時候自然會看，每天焦慮到事情做不好，就完了。」認為無法決定大環境，仍要秉持「把今天做好」的精神。

性騷擾事件持續延燒，庹宗康曾是《國光幫幫忙》主持人，經常有國光女神上節目，問他當時如何拿捏尺度，才不會遭誤會，他說：「第1肢體不要接觸到，第2訪問時候該看哪就看哪，第3訪問結束這事情就結束，就是工作而已。」

對於許傑輝風波感到錯愕嗎？他未正面回應，「我最近沒有錯愕是因為我腦子一直在想《熊孩子》的事情，因為光他們幾個我就已經焦頭爛額了」，笑說《嗨！營業中2》也是很恐怖的節目，「我是兩頭燒。」無暇管其他事。

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