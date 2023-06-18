中國大陸羽球混雙世界排名第1組合鄭思維／黃雅瓊，上周在新加坡羽球公開賽混雙8強落敗、賽後受大陸羽協主席兼國家羽球隊雙打總教練張軍當眾訓話，儘管不給兩位名將留情面，或許仍給這對混雙組合另類激勵，「雅思組合」本周在世界羽聯BWF巡迴賽超級1000系列印尼羽球公開賽，一路直落二獲勝，18日的決賽21比14、21比11擊敗日本組合渡邊勇大／東野有紗，收下本季在BWF賽事的第3冠。

上周超級750新加坡公開賽，鄭思維／黃雅瓊在混雙8強19比21、19比21不敵首次交手的韓國組合金元昊／鄭娜銀，是「雅思組合」本季在BWF賽事第1次止步8強，也被大陸媒體捕捉到兩人在場邊被訓話的畫面，而兩人本周來到等級更高的印尼公開賽，5場賽事都是直落二勝出，除了準決賽對上同胞組合馮彥哲／黃東萍打了42分鐘，其他4場賽事大約在35分鐘內結束。

大陸羽球隊在印尼公開賽混雙、女單都有選手晉級決賽，「雅思」收下冠軍後，女單陳雨菲21比18、21比19擊敗西班牙名將馬琳（Carolina Marin），也帶走冠軍。

印尼公開賽女雙冠軍則是韓國白荷娜／李紹希、男雙冠軍為印度蘭基雷迪（SATWIKSAIRAJ RANKIREDDY）／謝提（CHIRAG SHETTY）。