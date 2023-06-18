舊內灣派出所去年屋頂崩塌垮掉後，文化局立即封閉現場並啟動緊急應變程序，蓋上帆布。（竹縣文化局提供／邱立雅竹縣傳真）

2006年登錄為歷史建築的舊內灣派出所去年5月18日發生屋頂坍塌，文化局急派員用帆布遮蔽，但1年來大小崩塌不斷，橫山鄉長張志弘指出，舊派出所雖有帆布遮蔽，但內部仍然會因雨滲水，過於潮溼導致白蟻將木製結構幾乎全蛀光。張志弘希望文化局維修動作能再快一點，免得要用全新材料重修派出所。

舊內灣派出所在2021年7月移交新竹縣文化局管理，去年5月18日因連日大雨及白蟻問題造成屋頂塌陷，現場立即封閉並啟動緊急應變程序，1個月內完成棚架、防護帆布、PE防護網、鋼管鷹架等緊急防護工作，並於7月設置地上型餌站15組，定期檢查防治作業及補充藥餌。

但張志弘指出，舊內灣派出所去年發生最嚴重的屋頂坍塌後，1年多來每逢下雨就大垮小垮不斷，尤其內灣屬於山區，相當潮溼，垮下來的木頭都已被白蟻蛀得厲害，旁邊的磚塊結構物也已被破壞。

「因已移交文化局，公所無權介入。」張志弘表示，舊內灣派出所認定為歷史建築後，本來應要拆掉的派出所便不能拆，加上疏於維修便垮掉了。去年文化局用帆布蓋起來之後，讓整體環境更潮溼滲水，白蟻幾乎蛀光木頭，要修復困難度相當高。張志弘評估整體維修費用恐達數千萬，公所財源有限且無主導權，內灣民眾也很希望盡速將舊內灣派出所修復，增加景點。

文化局指出，去年已向中央部會爭取預算補助，除了積極推動內灣派出所的修復再利用工作外，也啟動民間促參的評估。獲核定計畫包括去年11月文資局核定補助新竹縣歷史建築內灣派出所鋼棚架保護及緊急支撐工程，計畫經費272萬元、去年12月新竹縣歷史建築內灣派出所修復及再利用設計，計畫經費200萬元，以及今年3月獲財政部核定補助新竹縣歷史建築內灣派出所促參前置作業可行性評估計畫，計畫經費80萬元，目前正辦理招標作業中。