永豐投顧調升東元推測合理股價至65元、國泰證期研究則將股價預期拉上65.2元。

永豐投顧指出，首先，各國政府推動淨零碳排是中長期政策，衍生出公部門與民間眾多商機，在台灣包括電動巴士與物流車、節能產品，北美電氣化過程也帶動如E-skid、充電樁、高壓馬達等商機；其次，東元機電高壓產品（大馬達）與工程類訂單能見度長，大馬達受惠於北美油氣產業熱度不減，訂單已可看到明年，工程類受惠於國內新能源各種工程案如火如荼進行，在手訂單已超過一年，預估2023、2024年獲利可來到新高水準；再者，東元穩定配息、配息率約7成，也是長線資金青睞的因素。

國泰證期研究部說明，機電系統全年增長雙位數可維持至2025年。其中，大型馬達受惠於北美油汽設備管路油氣動力輸送電氣化需求、中型馬達受惠於電動商用車動力系統、小型馬達受益於各國對工業馬達效率標準升級為IE4。

法人估算，東元每股稅後純益（EPS）將從2022年的1.62元，2023年爆發性成長7成、至2.75元，2024年再年增近2成，EPS上看3.26元。