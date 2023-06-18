捕蜂達人蘇立吉誘捕老榕樹上的蜂群，避免移樹時工作人員被叮咬。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮1棵老榕樹因連日大雨本月13日傾倒，經樹醫生診斷後決定19日移除，不過工作人員發現樹幹上有1個大型蜜蜂窩，影響移除工作，18日由補蜂達人誘捕，附近民眾表示這個蜂窩已存在3、4年，老榕樹傾倒後上萬隻蜜蜂不肯離去，彷彿在守護著老榕樹，蔚為奇觀。

北港鎮水道頭文化園區內的老榕樹已有百年樹齡，由縣政府編號43列管，傾倒後樹醫生發現老榕樹染上褐根病，根部還有白蟻築巢，因此決定移除，但樹幹上的大型蜂窩影響移除工作，18日捕蜂達人蘇立吉帶著人工蜂箱前往誘捕，不過蜂窩內的巢片已毀損，女王蜂不知去向，蜂群大亂，僅能誘捕部分蜜蜂。

蘇立吉表示，老榕樹上的蜜蜂原為義大利家蜂，逃家後成為野蜂，其生性溫和，只要不破壞蜂窩不會主動攻擊，因此這些年來與民眾和睦相處，很多人甚至不知道老榕樹上有1個蜂窩，初步估計至少有2萬隻蜜蜂，直接撲殺很可惜，因此將盡力設法誘捕，帶回去馴養成家蜂。

蘇立吉說，新蜂窩巢片是淡黃色的，時間愈久愈深黃，此蜂窩的巢片已呈黑色，因此估計至少存在3年以上，窩內還有一些蜂蜜與蜂蠟可再利用，若噴灑殺蟲劑便只能丟棄，將徵詢老榕樹移除單位的同意再進行後續處置。

雲林縣政府農業處指出，原本是希望盡量醫治老榕樹，但老榕樹豎立後隨時可能再傾倒，危及民眾安全，最後只能忍痛移除。蜂窩方面，由於深藏樹幹內，須先切割老榕樹，才能將蜂窩完全清除，為避免移樹人員被蜜蜂叮咬，將請捕蜂達人先誘捕，真的沒有辦法誘捕再撲殺。