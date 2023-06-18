國際籍隊伍NTHU Panda隊。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

睽違3年，2023新竹市端午節龍舟賽18日在南寮舊港揭開序幕，由63支隊伍進行分組預賽，現場除有精彩龍舟賽外，還有波光市集及貝殼市集。市府指出，決賽當天除了上演「警消大戰」，更有竹科企業之間相互廝殺的精彩場面，以及來自不同地方的「多國聯軍」，精彩可期。

市府指出，新竹市龍舟賽是非常重要的傳統民俗活動，睽違3年的端午龍舟競賽報名十分踴躍，由拳威拳擊俱樂部健身教練組成的猛男軍團，帶領學員一同體驗龍舟運動，壯碩身材更是今日現場的亮點。

今日分組預賽先行登場，除冠亞常勝軍警消外，還有征戰四方的樹豆龍舟隊、竹科的台積築夢龍舟隊，NYCU Dragonriders、NTHU Panda等國際籍隊伍，以及65歲的高齡長者隊那魯灣文健站隊也進入決賽，決賽將於6月22日進行，歡迎民眾前來同樂。

市府城銷處表示，今年新竹市端午嘉年華，不僅現場有熱血又刺激的龍舟競賽，民眾在觀賞比賽之餘，為鼓勵電子支付，6月22日端午節當天推出滿額送活動，只要消費滿300元，就能持電子消費收據兌換USB小風扇，限量300個。