機捷A22老街溪站今履勘7月通車指日可待。（桃捷公司提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園機場捷運線A22老街溪站，4月23日通過交通部初勘委員確認達通車營運準備後，18日再派員進行履勘，由交通部路政司司長林福山帶隊，履勘委員一行14人分別負責土建、機電、營運等3組履勘作業，履勘範圍以A21環北站到A22老街溪站為主，站距長0.79公里，委員們討論後結果由交通部帶回分析，確認各類組別是否有缺失，並整理相關意見再行通知桃園捷運公司限期改善。

依交通部頒訂的「大眾捷運系統履勘作業要點」附件之「大眾捷運系統履勘要項」，今天履勘項目包括土木建築、軌道工程、機電設施、車站營運設施、車輛維修設施、組織與管理及其他等7大類。履勘委員在A21環北站搭乘電聯車到A22老街溪站，檢視兩站一線之間電聯車系统，同時一路勘察營運的各相關設施。

2站之間車程短短1分多鐘，一行人隨即進行狀況模擬演練，眾人重複2次搭車來回兩站之間，仔細檢測應變能力，隨後搭專車回到桃捷公司進行分組討論，再做總結論由交通部帶回去研析，確認各類缺失意見後通知限期改善。而今年4月交通部長王國材與市長張善政等人也曾一起會勘試乘，2人也都說A22站今年7月通車目標指日可待

交通部表示，履勘中所發現的可能缺失，攸關列車營運安全，整理履勘委員相關意見後，將通知桃捷公司限期改善完成，之後交通部將視狀況授權鐵道局，檢具改善事實呈報交通部，獲核發營運的通車許可証後，A22老街溪站即可正式營運通車。