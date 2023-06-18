富邦悍將上半季淘汰指數剩1，雖然與季冠軍已幾乎無希望，但仍需要為全年戰績、下半季做準備，總教練丘昌榮也點名孔念恩、劉俊豪、池恩齊、姚冠瑋在這段期間表現突出，是球隊上半季的收穫。

富邦上半季開高走低，近期又吞下一波4連敗，距離領先的統一獅有8.5場勝差，今天只要富邦輸或獅隊贏，淘汰指數都會歸零，只能展望下半季並繼續為全年勝率努力。

儘管對比去年同期戰績有進步，但丘總認為球隊還是有許多需要進步的地方，「不能一直說是球員經驗不足，都打到職棒這個階段了。但我們明顯在有壓力時，球員經驗是不足的，這是我們必須要走的一條路。」

丘昌榮表示，今年上半季算是有打出隊形，但有些位置球員表現穩定性仍不足，還需要加強好面對整季的比賽，「像游擊一開始劉俊豪也表現很好，後來有些低潮，孔念恩也是，春訓的時候周佳樂、蔡佳諺也是滿期待的，但上來表現沒那麼理想。」

不過丘昌榮仍點名孔念恩、劉俊豪、池恩齊、姚冠瑋這4位球員在上半季跳出，具有一軍能力，成為球隊可用之兵，「他們的經驗部分還需要時間淬煉跟累積，也期待申皓瑋能夠更穩定。」

丘總說：「阿德（張進德）受傷後讓我們知道板凳深度不能剛剛好，姚冠瑋在阿德、培峰受傷時表現很優異且成熟。」

目前教練團也已安排好上、下半季中的休兵期訓練菜單，會將一、二軍打散配合在一起練球或進行對抗賽。