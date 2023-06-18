近期「Me Too」事件持續延燒，不少人紛紛出面發聲，公開自身過往被性騷的經歷。其中，以愛家好形象著稱的藝人宥勝也人設翻車。曾與他共事的女職員，今(18日)在社群上發文，揭露曾遭他伸出狼爪揉胸部，及強吻、舔耳、解內衣等性騷舉動。而宥勝老婆目前則未發聲回應，不過在過往的影片中，女方曾認「後悔嫁給宥勝3650次」。

宥勝自2020開始經營「宥勝去哪兒」的YouTube頻道，並在其中分享與老婆「蕾媽」、家人們一同在露營車上，四處悠遊的車居生活。其中，該頻道達成10萬訂閱後，也在頻道中更新「爸媽不要看」的Q&A影片，解答粉絲們的問題。

該則影片中，可見到粉絲熱情提問關於一家人相處的點點滴滴，舉凡兩人結婚後是否吵過架、吵架時誰會先低頭等問題，兩人都一一給出解答。而宥勝被問及為何選擇「蕾媽」當作是共度一生的良伴，宥勝回應：「我的答案很簡單，因為她願意縱容我的任性。」蕾媽則指出：「選擇他是因為他是一個想法很多的人，對我來說也是一個互補的人，可以讓生活充滿驚喜，或是驚嚇。」也享受這樣的生活模式。

不過，影片之中有人問及「想知道蕾媽有沒有後悔嫁過宥勝？」蕾媽坦言：「後悔過3650次」，雖然還未明確解釋原因便被宥勝打斷，但也認同他的說法，「後悔3600萬次，更爽5億次，經過磨合後，找到兩人相處的平衡點。」而今宥勝「性騷」事件傳出後，對比過往他與家人間一同露營的生活影片，令人看了顯得有些唏噓。

宥勝在Q&A影片與妻子「蕾媽」一同回應網友提問。（影片來自「宥勝去哪兒」YouTube，如被移除請見諒。）

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