板橋私幼疑似餵藥案全國矚目，民進黨總統參選人、副總統賴清德今表示，新北市府應公布孩子是否有「戒斷症狀」以及幼兒園是否餵「彩虹藥水」，才能讓家長安心。對此，新北市政府副發言人張劭斌批，出身醫界的賴不顧醫者良心，在檢方調查結果出爐前，竟影射孩童有「戒斷症狀」，且繼續製造「彩虹藥水」風向，請賴為公然製造恐慌給社會大眾一個清楚交代。

對於今日群眾於新北市政府市民廣場舉行「618站出來」活動，新北市政府表示，絕對和所有家長及教師為了守護孩童站在同一陣線，全力捍衛孩子的健康和安全！沒想到賴清德主席刻意影射彩虹藥水以及戒斷症狀的存在性，以選舉語言撕裂社會的互信！

新北市政府表示，賴主席難道沒聽見新北地檢署的沈重呼籲嗎？各界都看到檢方新聞稿強調 ，從未對外表示包括是否查獲下藥證據、監視畫面是否被刪除等內容，連新北地檢署都已經登高疾呼不要揣測案情，給予檢警純淨的辦案空間。身為國家副元首居然還帶頭政治操作，根本是想未審先判！

請擁有醫療專業的賴主席踹共，為什麼到現在還不敢對外以一己之專業，說明檢驗閾值200ng／mL代表的意義是什麼？究竟假裝忘記？還是在害怕什麼？不要再繼續LIE，執政黨從上到下黨公職動起來，連汐止幼童質譜儀檢測陰性的公布過程都拖泥帶水，不願讓證據直接說話。原來口口聲聲要打假 ，打的不是假訊息，而是政治假球。