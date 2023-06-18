2023年臺北市大安區基層藝文活動《走讀大安文化節》於6月18日下午假東區瑠公公園、頂好廣場舉辦《文學流域─東區跨藝市集》活動。大安區林明寬區長表示，東區過去的歷史，最初是當地民眾於此利用天然池沼築坡造陂，是臺北東區相當重要的地景，歷經了雍正、乾隆年間修築水圳，日治時期將瑠公圳和霧裡薛圳的幹線合併，建造鋼筋混凝土橋，與兩圳道灌溉區域重疊的大灣因此日漸式微，失去灌溉功能，最後排乾填土闢為農田。1983 年，臺北市政府將水溝加蓋，大灣的遺跡亦從此自地消失，東區也轉型為發展為商業都會地帶。在東區商圈的範圍內，各家百貨公司林立、國際精品商店的進駐，為東區帶來繁榮景象。

現場舞蹈表演吸引民眾目光。(戴志揚翻攝)

現場舞蹈表演吸引民眾目光。(戴志揚翻攝)

現場民俗表演吸引民眾目光。(戴志揚翻攝)

林明寬表示，本次活動主題《文學流域─東區跨藝市集，係以文學為經、古河道為緯應運而成。過去的大灣陂塘，由瑠公公園、頂好廣場，延伸至安和路上，逐水而居匯聚人潮，構築先民生活的食衣住行育樂，也象徵在地社群的活力。褪去的河道如今成為旖旎可人的青青綠地，東區文藝的獨特氣息轉化成巷弄內年輕人展現創意自我的個性小店，《文學流域─東區跨藝市集》正式為此，作為傳統與創新的連結，呼喚而來。

台北市民政局長陳永德(中)、大安區長林明寛(左)及里長聯誼會會長蕭萬居合影。(戴志揚翻攝)

東區商圈為臺北市的核心地帶，擁有便捷的交通和絡繹不絕的人潮，但隨著消費趨勢改變、新冠肺炎疫情影響、觀光客驟減，以致多數店面吹熄燈號，為活絡東區商圈發展，北市府與東區商圈發展協會齊力推動「忠孝東區振興計畫」，逐步改善整體公共空間，打造東區商圈的新面貌，由於商圈空間改善後的面貌，易吸引年輕客群，東區商圈發展協會舉辦主題性活動，例如顆顆書店的「文創市集」。

新移民於現場日本文化的體驗。(戴志揚翻攝)

今年臺北市政府民政局、臺北市大安區公所、臺北市大安區社區大學、台北市東區商圈發展協會共同合作，以「文藝」和「台北古河道」的主題特色進行行銷活動，從多方位思考角度，帶領民眾用不同的視角感受東區的獨特魅力，活動內容有市集攤位（大安好事集、大安Joy好玩、百工職感大安嚴選、毛孩作伙來、小食農區、學習體驗跨藝市集等）、小論壇（忠孝東路大灣河道、看見都市綠資源、新生大排公民分享等），共計70個攤位，非常適合闔家歡樂的家庭日活動，透過走逛市集，共同參與的過程中，增加親子間情感聯繫與互動，是區公所人口政策的宣導活動，此外，另一個市集在頂好廣場，也歡迎市民朋友前往頂好廣場「混」市集。

民政局陳永德代表頒發警察局大安分局等各參與單位感謝狀。(戴志揚翻攝)

這一次的活動，結合臺北東區商圈發展協會及臺北市大安社區大學共同辦理。商圈發展協會韓修和理事長表示，東區位於臺北市重要的交通要道上，擁有便利交通運輸規劃與設施，近年協會以潮流藝文元素及夜經濟特性，結合巷弄特色，發展出「夜食」、「夜遊」、「夜享」、「夜讀」及「夜時尚」的「東區五夜城」，打造東區為民眾夜品臺北首選。《文學流域─東區跨藝市集》則銳意為東區打造出「日經濟」的觀光品牌，擁有多元風貌的東區，立志努力成為行銷臺北的國際特色商圈。