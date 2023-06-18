台南一間長照中心的老闆與女護理師發生婚外情，其小孩使用平板時，意外目睹2人拍下的性愛照，老闆娘知情後憤而將護理師告上法院求償精神撫慰金150萬元。台中地院審結，判護理師應賠償30萬元。可上訴。

判決書指出，元配指出，婚後與丈夫共同經營長照中心，丈夫雇用A女擔任護理師，但2人發展出不倫戀，A女先是從中作梗逼走中心的主任，接下主任職缺後還開始干涉她的工作內容，或是要求其他員工不許喊她「老闆娘」，將她逼到辭職。

元配表示，自從她離職後，A女與丈夫的互動宛若夫妻，丈夫開始不回家，小孩使用平板時，還意外看見丈夫與A女的性愛照片，向她轉述「爸爸外遇」一事，讓她無法再隱忍，認為A女的行為已經嚴重侵害她的配偶權，依法向A女求償150萬元。

台中地院審理時，A女否認照片中的女主角為自己，但法官檢視照片後，認定影中人確實為A女，且A女與人夫全身赤裸同床熱吻，其餘還有2人出遊環抱的親密合照，互動均已逾越普通朋友交往分際，侵害元配配偶權屬實，審酌後判A女須賠償元配30萬元為適當。可上訴。