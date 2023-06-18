北印度持續經歷高溫，根據印度媒體的報導，過去3天僅僅是在北方省（Uttar Pradesh）以及比哈省（Bihar），就有至少98人因酷熱而喪生。

「今日印度」電視台報導，在15日到17日期間，北方省巴利亞縣（Ballia）有400人出現中暑跡象送醫，大部分的病患年齡超過60歲，其中54人死亡。

大批病患的湧入，也造成醫院資源陷入緊張。

印度氣象局（IMD）資料顯示，巴利亞縣16日最高溫達到攝氏42.2度，比正常氣溫高出4.7度。

在比哈省，有22個地區最近發生熱浪，其中最熱的是希克赫普拉鎮（Sheikhpura），氣溫高達45.1度，全省過去24小時裏有44人因熱浪死亡。

為免學童中暑，比哈省首府巴特納市（Patna）地方政府早於12日就宣布學校停課，昨天已將停課時間延長到24日。

印度氣象局今天為東部與東北部的10個省分發布熱浪警示，其中比哈省處紅色警示，意味著氣溫可能衝破攝氏45度；其餘9省則為橘色警示，代表氣溫介於40度到45度之間。

印度氣象局預測，這些省分的情況將於明天略有好轉。