嘉義市第1屆市長盃金融戰略王競賽，學生玩桌遊學習國際金融。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市第1屆市長盃金融戰略王競賽，學生聚精會神。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市第1屆市長盃金融戰略王競賽18日在北興國中舉行，有嘉義、台南4所國中共14隊百餘名學生參賽，透過金融桌遊遊戲讓學生認識金融知識、投資工具，培養金融經濟素養，結果善化國中、北興國中分別獲得冠軍、亞軍。

嘉義市政府攜手嘉義文財殿辦理「第1屆市長盃金融戰略王競賽」，由國立台灣師範大學宏觀金融教育研究發展中心籌備處主理賽事，有嘉義市北興國中、北園國中、台南市善化國中、忠孝國中4校學生參賽。

台師大宏觀金融教育研究發展中心籌備處主持人林正昌教授表示，在校園推動金融教育10多年，首次到嘉義舉辦金融大賽，帶領學生應用數學、思考邏輯，透過「WGP Give me 5」金融戰略王的桌遊體驗，讓學生玩中學習金融知識，培養判斷力及國際觀。

嘉市府教育處長林立生表示，此次競賽活動使用的卡牌有金融歷史、現在生活中的重要國際金融事件，學生可以將所學應用到實際情境中，例如通貨膨脹、利率升息、AI人工智慧等，讓學生透過金融桌遊學習金融知識及投資工具，是一種多元學習。

北園國中校長謝宜岑認為，透過活動課程能促進理解、分析金融事件，提升對國際金融的認識，家長也肯定這樣的學習內容及方式。

善化國中學生們在師長引導下，會去關注國際局勢、財經新聞，主動搜尋相關的專有名詞去了解，以加深對金融知識的理解，校長吳旭泰認為這樣的學習過程有助於學習個人理財，對未來以金融相關科系作為升學目標也有幫助。