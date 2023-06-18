根據今(18)日公布的TVBS最新民調顯示，國民黨2024總統參選人侯友宜支持度下滑，目前以23％暫居第3名，不少政媒名人示警侯陣營問題所在。藍營台北市議員張斯綱除為侯友宜加油外，也直言侯要徹底做出改變，對內身段要放軟，要為過去歲月靜好等作為向藍營支持者們道歉，尋求和解一致對外。對外也要清楚論述並捍衛自身理念主張，要與各縣市首長、民意代表聯合作戰，加強與地方的連結，強勢出擊才能贏得民心。

「今日TVBS公佈的總統大選民調，侯友宜第三，斯綱要跟侯市長說聲加油！」張斯綱發文表示，民調高低起伏難免，強力補強不足，才能持續前進！侯友宜要徹底做出改變。對內身段要放軟，要為過去對黨務較為冷淡，歲月靜好等作為，向藍營支持者們道歉，尋求和解，一致對外。

張斯綱建議侯友宜：對外則要強勢，要與各縣市首長、民意代表聯合作戰，加強與地方的連結；也要清楚論述並捍衛自身理念主張。侯市長應展現其親民務實有魄力的特質，強勢出擊贏得民心。「別忘了，柯文哲也是好長一段時間民調是第三！加把勁，拚一波！侯友宜加油！」