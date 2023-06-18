近日社區病毒肆虐，基層診所病號人滿為患。（馮惠宜攝）

近日新冠病毒、流感、副流感、腸病毒以及hMPV人類間質性肺炎等病毒在社區肆虐，醫師提醒各種病毒引發的症狀不同，值得注意的是有患者主訴小腿酸痛，篩檢發現是感染B型流感併發橫紋肌溶解症，雖然B型流感不似A型流感凶猛，但如出現下肢酸痛肌合併茶色尿，要注意是否是橫紋肌溶解症？如有急性腎衰竭現象一定要緊急洗腎。

開業小兒科醫師施勝桓指出，最近國人經歷3年新冠疫情，因嚴謹的防疫措施，也造成血液中全無抗體，解封後社區各種病毒肆虐，民眾也承受免疫負債的後座力，不但大醫院急診塞爆，小診所也一反過去夏季病號較少的常態，近一個月來病號不減反增，主要仍以新冠感染為主，其次才是流感、副流感。

他日前收治一對父子，爸爸35歲、兒子5歲，都因為發燒38度就醫，爸爸還主訴眼壓高、眼窩痛，而5歲小男童則不斷喊腳酸腳痛，經做快篩證實兩人都是感染B型流感，且已併發橫紋肌溶解症，經給予輸液和藥物治療才緩解症狀。

施勝桓指出，目前社區流行的以A型流感為主，但仍有零星B型流感，A型流感較凶猛比較有嚴重併發症；而B型流感較和緩，會發燒，但比較不是高燒，以腸胃道症狀、下肢酸痛為主要表徵。

但要留意小孩子如果出現腳酸、不願行走，一定要留心是否已是橫紋肌溶解症，如出現肌肉疼痛、嘔吐、意識混亂、甚至出現茶色尿，要進一步檢查甚腎功能，如果引起急性腎衰竭要緊急洗腎。