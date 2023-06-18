基隆市信義區18日下午發生氨氣外洩意外，消防局迅速趕到現場，順利關閉洩露管道。（基隆市消防局提供／張志康基隆傳真）

基隆市信義區深澳坑路18日驚傳有冷凍廠氨氣外洩事件，基隆市消防局獲報後，立刻出到4部各式消防車、7名消防人員趕至現場，將洩漏的管線全數關閉，並確認沒有人員受傷，結束了一場虛驚。

基隆市消防局表示，18日下午4時33分左右獲報，在基隆市信義區深澳坑路的一處冷凍廠，疑似有不明氣體外洩事件。消防局獲報後，派出信義分隊4輛各式消防車及7名消防人員趕赴現場搶救。

下午4時43分，消防單位趕到現場，立刻聞到濃濃的尿味，經確認後，現場外洩的應是氨氣。由於氨氣可能導致呼吸道及黏膜灼傷，為確保消防人員的安全，立刻穿戴上氧氣面罩，進入冷凍廠查察，確認沒有人員因這起事件受傷。

消防單位在多方檢查並與廠方溝通後，得知是廠方的安全閥正在做測試，不慎造成有部分氨氣外洩，因此在確認相關外洩的管道及安全閥都關閉妥當，並透過通風，排除廠區殘餘的氨氣後，在下午5時14分左右，這起事件宣告順利解除。