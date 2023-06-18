澎恰恰（左）、安幼琪。（陳俊吉攝）

主播安幼琪今（18日）出席廟宇活動，被問到近日被雲林縣議員陳芳盈指控性騷擾的名嘴朱凱翔，安幼琪先表示不想多聊朱凱翔的事情，表示2人並不熟識，但很久之前就耳聞朱凱翔私德有問題，「男生必須要受到教訓」。

她說，身為女性，很心疼他的妻子、懷孕8個月的東森新聞主播吳宇舒，「她個性這麼好，我很喜歡她，很有禮貌、又漂亮。她以前還沒結婚時，有多少人喜歡她啊」。

安幼琪再說，曾聽其他名嘴抱怨朱凱翔態度相當嚴苛，「他的要求非常非常嚴格，還會說『不合理的要求是磨練』」。

澎恰恰有信心明年將債務償清。（陳俊吉攝）

此外，2020年負債2.4億、宣布破產的澎恰恰，去年透過友人林秉文償清大部分債務後，僅剩積欠親友的1500萬要靠自身償還。但他卻在4月自爆還有5、6千萬的債務，並表示光靠演藝圈工作，10輩子都無法償清，所以決定轉當企業家，創業販售泡菜。

他今氣色不錯，表示泡菜生意不錯，有望在明年2024年將債務償清，「聽說業績滿不錯的，只是出貨的速度還有待改進，否則無法應付訂單。」

他表示有親自跟債權人討論債務問題，「我不用再像過去那樣，天天提心吊膽，我有慢慢的和每一個債主都取得了諒解，甚至有機會合作，他們要我專心工作，能有這樣的轉變是好的。」

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