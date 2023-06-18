高雄輕軌18日下午5點多行駛在C10光榮碼頭至C13駁二蓬萊路段時，突然跳電，整列輕軌列車無法運行，民眾站在烈陽下等待近20分鐘後恢復電力，而趕時間的民眾高捷公司也派遣接駁車接送。
高雄公司表示，今日下午約17：26，輕軌路段C10光榮碼頭站至C13駁二蓬萊站區間有供電異常現象。短暫影響區間車站與列車供電，高捷公司派員至現場進一步檢修後，17：40已排除供電異常狀況，17：49全線恢復正常營運。
高雄輕軌18日下午5點多行駛在C10光榮碼頭至C13駁二蓬萊路段時，突然跳電，整列輕軌列車無法運行，民眾站在烈陽下等待近20分鐘後恢復電力，而趕時間的民眾高捷公司也派遣接駁車接送。
高雄公司表示，今日下午約17：26，輕軌路段C10光榮碼頭站至C13駁二蓬萊站區間有供電異常現象。短暫影響區間車站與列車供電，高捷公司派員至現場進一步檢修後，17：40已排除供電異常狀況，17：49全線恢復正常營運。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。