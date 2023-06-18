高雄輕軌18日下午5點多行駛在C10光榮碼頭至C13駁二蓬萊路段時，突然跳電，整列輕軌列車無法運行，民眾站在烈陽下等待近20分鐘後恢復電力，而趕時間的民眾高捷公司也派遣接駁車接送。

高雄公司表示，今日下午約17：26，輕軌路段C10光榮碼頭站至C13駁二蓬萊站區間有供電異常現象。短暫影響區間車站與列車供電，高捷公司派員至現場進一步檢修後，17：40已排除供電異常狀況，17：49全線恢復正常營運。