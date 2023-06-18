21世紀經濟報導指出，許冉在6月18日京東集團成立20周年之際，向全體員工發出「凝心聚力邁向『35711』夢想」內部信。信中指出，未來20年，京東將累計投入超3兆元用於百萬一線員工的薪酬福利；京東鄉村振興「奔富計畫」將帶動超1億農民增收；會累計攜手6千萬中小微企業實現數位化升級；供應鏈服務基本實現覆蓋全球，在全球近50％國家建立供應鏈基礎設施；到2043年碳排放較2023年減少80％，全面實現碳中和。

據悉，20年來，京東累計投入近500億元用於「住房保障基金」、「員工救助基金」等員工福利保障，目前投入60多億元的「京東青年城」也已開工建設；京東在三年前啟動的鄉村振興「奔富計畫」，也將在這個月提前完成帶動農村超過1兆元產值的目標。此外，過去六年來京東投入了超過1,000億元用於技術研發，通過以實助實幫助傳統製造業發展壯大。

為實現「35711夢想」，京東提出將重點把握好以下三個方面。一是落實三四線城市以外的市場、技術服務、國際業務三大戰略。二是恪守經營理念，不斷優化「成本、效率、產品、價格、服務」，優化消費者「多、快、好、省」的購物體驗。三是夯實企業價值。