2024總統大選，今天（18日）公布的一份最新民調顯示，國民黨總統參選人侯友宜以23％的支持度排在第3名。國民黨立委參選人游淑慧坦言，確實有晴天霹靂之感。不過，她認為，遇到逆風時就要比意志，面對罪犯，命都可以不要的侯友宜，有著鋼鐵般的意志。

根據《TVBS》公布的最新總統大選民調顯示，民眾黨參選人柯文哲以33％竄升為支持度最高的參選人；民進黨參選人賴清德為30％排在第2名；侯友宜以23％的支持度暫居第3名。

游淑慧今(18日）在臉書粉專表示，她早上在車上看到TVBS今天公布的民調，坦白說，確實有晴天霹靂之感。但只有10秒，因為10秒後我又到另一個活動地點，繼續握緊每一雙手、爭取每一張票，沒空多想。

游淑慧說，選舉就是這樣，與其花時間想怎麼辦，不如抓緊時間想還要做什麼，拚盡全力，誰都想順風而起，但遇到逆風前進時就要比意志。

游淑慧認為，面對罪犯，命都可以不要的侯友宜，有鋼鐵般的意志。國民黨有這麼多縣市長、立委提名人、議員、鄉鎮里長，路會怎麼走，要看自己。即便是艱困的大同士林區立委一役，她依然無所畏懼。