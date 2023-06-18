「#MeToo」事件延燒，以優質形象行走演藝圈的宥勝，遭兩位前同事爆料至少發生過3起性騷擾事件，是性騷慣犯，其中替被騷擾的H女發聲、自己也是受害者的Z女，18日接受本報記者電話專訪，當年發生這事後她嚇到不敢回演藝圈，直接離開轉行了，坦言今天新聞曝光後，宥勝傳訊向她道歉，她第一時間雙手在發抖、不敢點開，現在的她，只希望「能不要再見就別見了比較好」。

Z女提供本報宥勝道歉簡訊，上頭寫著「謝謝妳願意讀這封信，也謝謝妳願意把真相說出來，其實我自己也被性侵過。我能懂那種世界空掉，身邊的信任都一夕瓦解的憤怒和恐懼感。真的很對不起，因為我個人的衝動，竟讓妳要經歷這樣的事情，真的真的很對不起。但這麼多年來，我每次看到性騷擾的新聞都很痛苦，一方面是想到妳們，一方面是想到我總有一天會像這些人一樣受到懲罰，這一天終於來了，但我感到的是感激，與希望妳們都能更好。我其實不知道要怎麼聯絡XX，所以如果可以，請幫我轉達我的抱歉，雖然我不知道該怎麼說，也不知道她還願不願意聽，但我對妳們，真的很抱歉。謝謝妳之前對我們的支持和對慈惠的照顧，真的感謝，真的抱歉。」

宥勝被爆性騷，愛老婆好男人形象一夕崩壞。（摘自臉書）

Z女透露，她從宥勝在前一家經紀公司到後來自行創業開公司，跟他共事約4年，2017年初她被性騷後沒多久就離職，當時離職沒有第一時間告訴曾是同事、也是宥勝的老婆慈惠真正原因，「是因為她那時候懷第二胎，我不想傷害到她。」

宥勝傳訊向受害Z女道歉。（圖／Z女提供）

直到1年多後，慈惠無法繼續「假裝無視」宥勝與其他女員工偷情長達兩年多，夫妻吵架時，慈惠才知道曾發生過此事，特別傳訊向Z女道歉：「對不起，我今天才知道哥做了對不起妳的事，真的很抱歉」、「真的很抱歉，但真的很謝謝你願意原諒，我們都一起好好愛自己」。當時Z女還鼓勵慈惠「妳要更愛自己，對自己更好一點」。如今揭發宥勝性騷惡行，Z女還是擔心會不會影響他的老婆和家人。