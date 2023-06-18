台南市鹽水區親子悠遊館今天邀請24個家庭，組成親子團至鹽水消防分隊體驗「我是小小消防員」活動。（台南市消防局第一大隊提供／張毓翎台南傳真）

台南市鹽水區親子悠遊館今天邀請24個家庭，組成親子團至鹽水消防分隊體驗「我是小小消防員」活動，講師把食用醋、小蘇打粉裝入寶特瓶中以製造二氧化碳，讓孩童們撲滅燃燒中的蠟燭；此外，活動上孩童們透過有獎徵答的方式，體會到消防工作辛勞，了解火災預防的重要性。

南市消防局第一大隊大隊長陳博文表示，這次活動受到不少家庭喜愛，親子悠遊館在網路開放報名，短短時間立即額滿；孩童們今天在現場都踴躍搶答，也玩得樂此不疲，期許他們長大後，可以將正確觀念繼續傳承下去。