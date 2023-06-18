台南登革熱疫情延燒，高雄也嚴謹戒備，高市衛生局昨日巡查樹人醫專舊校區發現大量積水容器及多處陽性點，衛生局已經開立罰單，18日又前往東方設計大學進行環境巡檢，發現校內盆景積水、車棚及後門外牆邊堆積雜物、圍牆邊垃圾堆積及查獲多個積水容器，防疫團隊已責成2校立即清除髒亂點及環境整頓，避免登革熱疫情擴散。

衛生局表示，市府防疫團隊17日針對北高雄6區防火牆內的高風險場域持續進行病媒蚊監測及社區動員，於樹人醫專舊校區發現大量積水容器及多處陽性點，衛生局已經開立罰單。

而今日衛生局局長黃志中親自前往東方設計大學進行環境巡檢，發現校內盆景積水、車棚及後門外牆邊堆積雜物、圍牆邊垃圾堆積及查獲多個積水容器，防疫團隊已責成2校立即清除髒亂點及環境整頓。

衛生局說，防火牆內6行政區有為數甚多的菜園，是市民平假日休閒的去處，且隱藏於社區巷弄內，如果疏於管理容易形成登革熱病媒蚊的溫床，各區級指揮中心已啟動清查，清除孳生源並辦理登革熱衛教，籲請所有權人或使用人針對菜園內的灌溉儲水桶實加蓋或覆蓋細紗網、飼養食蚊魚、安裝水管，降低病媒蚊密度防範疫情發生。

衛生局提醒，近日持續間歇性降雨，請民眾應加強落實雨後48小時內「巡、倒、清、刷」環境巡視與積水容器清理，避免孳生病媒蚊，並做好防蚊措施；如有發燒、頭痛、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀，務必儘速前往高雄市521家登革熱合約診所就醫，進行登革熱NS1快篩就醫，並告知旅遊活動史。