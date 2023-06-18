春水堂今年上半年全公司加薪12％，新進員工月薪4萬元起，預計將招募500人。（春水堂提供／馮惠宜台中傳真）

疫後餐飲業缺工嚴重，為了留住人才，知名茶飲品牌春水堂、築間餐飲集團、鼎泰豐以及日本眼鏡品牌JINS，除大舉徵才，也掀起調薪潮。春水堂宣布今年上半年全公司加薪12％，新進員工月薪4萬元起，預計將招募500人，日本眼鏡品牌JINS釋出100個工作機會，此外，築間集團和鼎泰豐也為了補足人力缺口，推出高薪招募計畫。

已邁入40年的春水堂，今年出版了「春水堂40周年特刊」，分享多年來的創業故事、人才培育、專業調茶、經營心法。春水興業集團二代、協理劉彥伶表示，目前春水堂全台已有56家分店，疫後持續展店，繼今年4月桃二航分店開幕後，台北華山分店也預計在暑假開幕。此外海外也積極與美國、加拿大代理洽談中。

劉彥伶表示，春水堂今年上半年全公司加薪12％，新進員工即便無經驗，月薪也開出4萬元起，而新增一間門市就需要40名員工，今年預計將招募500人。

此外，築間餐飲集團，2023年預計開出3～4個全新品牌，為了補足人力缺口，推出高薪招募計畫。鼎泰豐則在6月初加薪3％至6％，基層外場服務員的起薪更是開出4萬5千元至4萬8千元的高薪，並且加上獎金，月薪更可達5萬元。對於有經驗的料理廚師，起薪更是高達5萬7千元起跳。

同時，日本眼鏡品牌JINS釋出100個工作機會，招募對科系不設限的應徵者，無經驗亦可。起薪為4萬元，若持有驗光師證照，起薪可達4萬8000元。而符合擔任驗光所所長資格的人，更有機會獲得更高的起薪。