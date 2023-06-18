永和比漾廣場今（18日） 1F舉辦「小東區夏日潮流秀」，展示運動、潮流等12品牌的春夏單品，並再度邀請伊林模特兒，完整呈現夏日流行新品穿搭，演繹今夏運動與潮流的重點單品。
其中Levis今年推出經典復刻男女款501牛仔褲，顯出高腰修身；Roots以舒適自在為理念，穿出如同在家般舒適的風格；Adidas今年以充滿嘻哈街頭風的oversize，穿出率性態度，推出白色工裝吊帶裙，打造白色系女孩復古工裝；The North Face推出全新REDISCOVER「自然探覓」系列，打造戶外輕爽穿搭。
永和比漾廣場今（18日） 1F舉辦「小東區夏日潮流秀」，展示運動、潮流等12品牌的春夏單品，並再度邀請伊林模特兒，完整呈現夏日流行新品穿搭，演繹今夏運動與潮流的重點單品。
其中Levis今年推出經典復刻男女款501牛仔褲，顯出高腰修身；Roots以舒適自在為理念，穿出如同在家般舒適的風格；Adidas今年以充滿嘻哈街頭風的oversize，穿出率性態度，推出白色工裝吊帶裙，打造白色系女孩復古工裝；The North Face推出全新REDISCOVER「自然探覓」系列，打造戶外輕爽穿搭。
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