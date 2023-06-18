宥勝18日接連遭前女性員工控訴摸胸、強吻，形象崩盤的他在臉書緊急發聲致歉，「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起」，其中受害者之一的「丁丁」受訪，透露自己已收到宥勝和宥勝老婆的道歉訊息，但她僅透過共同友人回覆宥勝老婆慈惠、轉告她「做錯事的不是他老婆」，也心疼「她一定更辛苦，一直在幫忙收拾」。

至於是否會選擇原諒？曾擔任宥勝經紀助理的丁丁說，原不原諒他很難現在給答案，但兩人不會再有任何交集，只希望大家日後遇到這樣的事不要姑息。

丁丁受訪透露，她是在2012年發生這件事，她發文就是為了希望讓更多人知道，一旦有人對你做出這樣的事，不管是誰，只要有不舒服的感覺，就應該發聲制止，不管對方權力有多大，她自己是在兩、三年後才發現他不是不小心，「如果當時不要替他找藉口、覺得他只是喝醉，是否就不會有之後的其他受害者出現？」

丁丁在發文中具名指出，當時進入經紀公司，身為菜鳥的她，陪著一位男演員（現在則是形象非常好的好爸爸，還舉家遷移至台中讓小孩讀書）拍戲，有次收工主管邀請去聚餐，她當時沒喝酒、負責開車送大家回家，最後車上剩下她跟那位藝人，「結果在路上那位藝人突然撲向我抓揉我的胸部，第一次我大喊把他的手推開，第二次又襲來，我大吼『你到底在幹嘛？！』那位藝人才停止。隔天，那位藝人傳訊來道歉『丁丁，抱歉，昨晚喝醉對你毛手毛腳』，後來我接受了他的道歉」。

丁丁說她後來被派去照顧另外一位女藝人，她也一直以為他真的只是喝醉誤事，沒想到後來過了好幾年，某天晚上接到一封message，她才知道，那天他不是喝醉，而且是慣犯，導致後面還出現了起碼兩位受害者。

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