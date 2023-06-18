許多人慶生出遊都會特地花大錢準備落角處。一位女子表示，近日她幫爸媽訂了台中某溫泉會館的雙人房附早晚餐，沒想到晚上睡覺時，竟有一隻大蜈蚣爬上床，嚇得爸媽當場逃回家。事後女子要求扣除晚餐部分退費，不過飯店表示只能提供兩人免費自助餐一次，同時也聲明山區出現蜈蚣很合理，僵持不下一周後她決定放棄補償，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文指出，為了幫媽媽慶生，她為爸媽訂了某溫泉會館的雙人房，附早晚餐共6500元，晚間家人也一起到飯店自助餐廳用餐，原本以為一切都很美好；沒想到原PO隔天才得知，當晚爸媽睡覺時，床上出現一隻超長的大蜈蚣，嚇得他們馬上退房，拒絕飯店的換房提議直接回家。

原PO指出，後來她和飯店連繫，表明希望能夠以房價扣除晚餐費用後退費，飯店高層開會後，一位女經理回應無法接受退費要求，只能提供兩人一次用餐免費，同時強調由於飯店位於山區，有蜈蚣是在所難免；原PO提到，由於無法接受飯店的補償方式，他們一家決定放棄、當作一次教訓，讓她無法接受的是，飯店試圖合理化蜈蚣跑進房間床上這件事，還說現場忙著找蜈蚣如何入侵房間，「我只在意我們的事情，我精心安排的生日會，弄成這樣的結局真的很讓人無語」。

對此，許多人紛紛回應，其實飯店當下的處理方式相當合理，「我覺得你們應該都待在家最安全了」、「可以理解樓主父母驚嚇的心情，但不太能理解直接離開飯店回家是什麼處理方式？當下不馬上請飯店人員處理？」、「補償合理，退費就太誇張了！合理索要補償，是消費者的權益。不合理的賠償，反而會給大眾帶來反感」；不過也有人支持原PO，「今天換成是蛇也滿合理的，等被咬了出事了再投訴，這邏輯對嗎？」、「這飯店沒能預防毒蟲入侵，事後的處理方式還太糟糕，這種雷店可以打X了！」。