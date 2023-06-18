🚨 This historic Wilt Chamberlain rookie game worn uniform set a new record for any vintage basketball game worn item in tonight's special auction! 🚨#thehobby #whodoyoucollect pic.twitter.com/vr7RK1ZkYa — SCP Auctions (@SCPAuctions) June 18, 2023

名人堂球星張伯倫（Wilt Chamberlain）初聲試啼，才第一年打NBA就創下無數傲人紀錄，他新秀賽季所披上的戰袍，日前被放上SCP拍賣公司（SCP Auctions）展示，今（18日）以179萬2289美元（約新台幣5452萬）價格落槌，成為史上最貴的1980年前NBA相關部品。

多家運動球衣專賣店進行無數次照片分析比對，張伯倫只在主場、第三方球場和5場季後賽的比賽中穿上這套球衣，最具公信力的認證公司「MEARS」也給予A10滿分鑑定，球衣上的污漬也被證實為張伯倫留下的血，

SCP拍賣公司發言人表示，「這套球衣是張伯倫的好友在幾十年前向他購買的，之後這位密友也成為了收藏家，他並不願透露姓名，不過售出的拍賣品中有他親筆寫下的信。」張伯倫在菜鳥年只打了56場比賽，一共狂拿2707分，打破了當時老鷹名宿派提特（Bob Pettit）寫下的單季紀錄。

張伯倫新人年就收下年度新秀和例行賽MVP，在他之前沒有人能做到，史上更是只有昂賽德（Wes Unseld）能夠複製張伯倫的神蹟，後來張大帥在NBA累積31419分，當時是聯盟第一紀錄，直到1984年被賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）超越，湖人球星詹姆斯（LeBron James）則在上季接下聯盟歷史得分王的頭銜。