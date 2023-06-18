近期演藝圈知名人士的「性騷」事件持續延燒，不只男星許傑輝遭多人出面發聲曝他「性騷」舉動外，連一向以愛家好人設聞名的宥勝，也被過往曾一同共事的女職員揭露他舉凡揉胸、強吻、舔耳、解內衣等「伸狼爪」的舉動。對此，過往曾在臉書上發文，預告近期事件只是開端的「國師」唐綺陽，今(18日)再度發文透露，「很會包裝」的人或許要被針對了。

「國師」唐綺陽日前在臉書上發文，以「星象角度」解析近期鬧的滿城風雨的議題，文中透露舉凡「性騷、性侵」這類見不得光的事都將被連環爆出，認為「惡有惡報」，且報應會一直延續到2026年。另外，在解釋本周運勢時，也指出會撕開那些「擅長偽裝者」的面具，令真相公諸於世。誰料，相關貼文PO出後，除了許傑輝外，宥勝的性騷爭議也陸續被爆出，除了讓網友們認為是「神預言」外，也好奇唐綺陽持續更新的貼文內容。

而今唐綺陽再度發文，透露近期的星象是「海王停滯」，因此：「要針對『很會塑造形象、很會包裝，但實則不然』的人來了。」另外，她也於留言區中寫下：「還有半個月的時間，還有誰會爆呢。」看似在預告演藝圈人士「人設崩塌」的事件或還會持續下去。

事實上，宥勝被兩位曾一同共事過的女職員揭露他有多次性騷舉動，而今(18日)在臉書上公開致歉，寫下：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。」貼文曝光後引起熱議，截至目前，已有逾4千名網友在該則貼文中寫下對於相關事件的看法。

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