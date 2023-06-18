2024總統大選將於明年1月登場，距離投票日已不到7個月，各政黨、參選人間的攻防愈來愈激烈，新北市長侯友宜日前批評民進黨這幾年利用媒體稱軍公教都是米蟲，遭民進黨強烈駁斥；侯友宜今受訪再度批評「民進黨給人民對公教人員就是這樣的看法」。

外界質疑侯友宜是否會被棄保。侯友宜表示，選舉的過程當中民調會高高低低，最重要的是選舉像跑馬拉松一樣，自己有自己的配速，要用耐心、毅力並堅持，不到最後一刻會堅持到底，贏得最後的勝利。

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