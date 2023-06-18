中國大陸「遠程火箭炮」的射程大約在150公里到300公里左右，軍事專家施孝瑋認為，遠程火箭炮有一個比較大的問題，就是「單一彈頭破壞力並不大」，遠不如一枚地對地彈道飛彈；因此，我們的愛國者當然會用在地對地彈道飛彈，不會去處理遠程火箭炮。
據了解，中國大陸的「遠程火箭炮」的射程大約在150公里到300公里左右，同時也可以精準打擊，對台作戰第一波的打擊力量，主要就是依靠遠程火箭炮。
對此，軍事專家施孝瑋17日在《觀點—世界一把抓》網路節目中指出，大陸的遠程火箭炮，射程動輒2、300公里，一旦發生衝突，可以用遠程火箭炮對台灣西部軍事設施「洗地」。
施孝瑋披露，遠程火箭炮有一個比較大的問題，就是「單一彈頭破壞力並不大」，遠不如一枚地對地彈道飛彈。也就是一顆遠程火箭炮和一顆地對地彈道飛彈，我們的愛國者當然會用在地對地彈道飛彈，不會去處理遠程火箭炮。
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