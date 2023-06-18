李榮浩（右）今與友人現身小巨蛋支持楊丞琳開唱。（讀者提供）

李榮浩（右）今與友人現身小巨蛋支持楊丞琳開唱。（讀者提供）

楊丞琳今（18日）在小巨蛋舉辦「LIKE A STAR 巡迴演唱會」第2場，昨晚正在大陸西安舉辦個人演唱會的李榮浩，開演前一刻趕抵現場支持老婆，歷經轉機千辛萬苦的他，隱身包廂裡隨著音樂跟唱，一開場就嗨到站起來、拿著楊丞琳演唱會的專屬應援手燈拍照，看到老公全心力挺，楊丞琳感動說：「我的人生遇到他，是我最大的幸福。」萬人見證2人粉紅泡泡。

李榮浩今低調進入包廂，對於趕上開演相當興奮，隨即拍下以舞台為背景的螢光棒照片，並在社群發文說：「清晨極速轉機，開場前十分鐘趕到，給嫂子打call，今年第二場Like a star。」她在獻唱〈匿名的好友〉前，走上環繞2樓觀眾席的高台與粉絲近距離互動，李榮浩看到與老婆的距離更近，趕緊起身揮舞螢光棒且眼神沒從老婆身上離開過，專心放送電力。

楊丞琳特別感謝老公趕到小巨蛋，給了她很大的安全感，「他昨天在西安有演唱會，因為是戶外天氣非常糟糕，他淋了一整天的雨，但今天一早6、7點就起床還轉機趕到了現場，很開心他趕到了，可以從頭開始看，對我非常重要」；她回想2020年11月8日攻蛋當時，因疫情影響，李榮浩無法來台只能透過雲端與她合唱〈曖昧〉，楊丞琳今在台上感動得當場哼起老公的歌〈烏梅子醬〉，全場尖叫聲不斷。

楊丞琳此次攻蛋無論造型、曲目、場景都讓人感受到求新求變，且凍齡外表更令歌迷驚豔，全新打造的7套華麗戰袍，將她玲瓏有致的好身材展露無遺，腰部完全零贅肉的結實身形，全靠她平時運動習慣加上演唱會排練，且長年執行「168間歇性飲食」，保持身材始終如一。

不過愛吃零食的楊丞琳，開演前2週嚴格執行「零食禁令」，笑說：「我知道自己是嘴饞的人，所以零食櫃永遠都是堆滿滿，但這次有特別嚴格管住自己的嘴巴，告訴自己不要靠近家中的那個『潘朵拉』盒子。」