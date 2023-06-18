國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今痛批，這幾年民進黨把軍公教塑造為米蟲，民進黨駁斥造謠，刻意操弄仇恨言論。國民黨新北市議員呂家愷酸民進黨，「每日一句，隔日忘記」，如今連自己造了哪些謠都忘記，最該對全國軍公教道歉的就是這些綠營人士們。

呂家愷指出，民進黨長年以來造謠成性，前國家年金改革委員會副召集人、政務委員林萬億，過去接受媒體專訪時提到，年輕軍公教批評已退休軍公教「繳的少少，領的飽飽」、「反改革」，竟然稱這樣的論調「某種程度上是事實」，這難道不是汙衊軍公教嗎？在年改期間，又有多少親綠側翼粉專，在社群上對軍公教族群進行抹黑？

呂家愷表示，年金改革的過程必須緩步且傾聽多方意見循序漸進。民進黨當年為了政治利益與選票，不惜抹黑軍公教是米蟲的心態，如今還不敢承認，民進黨欠了軍公教一個誠懇道歉很久了，賴清德怎麼還有臉讓底下的發言人林楚茵、卓冠廷來繼續造謠？

呂家愷強調，侯友宜自己就是警察出身，軍公教族群長年背負的「汙名」，他必定會一肩扛起。