新北私幼餵藥案檢驗結果呈陰性，但綠營仍緊咬不放，國民黨找來專科學者、醫師說明，「零檢出」在檢驗領域中不存在，一定會有數字出現。胸腔科醫師蘇一峰質疑，綠營就算面對結果是陰性，烏龍爆料大翻車，只要有數字也堅持「零檢出」，顛倒是非說成陽性，引發家長與幼教業恐慌對立，家長攜孩童蜂湧到醫院採檢使醫療過勞，更入罪於幼教業。維持社會安定是政府的首要責任，NCC與行政院與衛福部到底在哪裡呢？

針對新北私幼疑似餵藥案，國民黨立院黨團今(18日)召開「藥從哪裡來？蔡政府失能、失靈！」記者會，會中國立陽明交通大學藥物科學院康照洲教授、小兒神經科專科醫師陳泰亨，說明在實務上醫師開立處方用藥中，均含有微量苯巴比妥（Barbiturates），「零檢出」在檢驗領域中也是不存在的。藍營黨團總召曾銘宗對此痛批，食藥署真的有查清楚嗎？由此可見蔡政府已經失能、失靈。

康照洲解釋，檢驗一般會使用C光質、螢光質、電流等方式來測量，所得到的是一個訊號，再由訊號轉換成藥物數值。檢驗時都會設定極限值，在檢測訊號以下會出現偽陽性，檢視檢測結果還會參考官能基和化學結構。因此在極限值以下得到的數值，意義其實不大，當看到數字，「0」是不存在的，只要是透過儀器檢測，一定會出現一個數字、訊號，但是數字或訊號也不代表是真實點。

蘇一峰今(18日)在臉書發文質疑，媒體節目聳動標題「幼童被餵毒」，挺綠的專家跟側翼散佈錯誤訊息，誤導陰性報告不可信，就要堅持「零檢出」，引發家長與幼教業恐慌對立，家長攜孩童蜂湧到醫院採檢使醫療過勞，更入罪於幼教業。「維持社會安定是政府的首要責任，NCC與行政院與衛福部到底在哪裡呢？」

「大藥物篩檢時代來臨！」蘇一峰17日也發文強調，現在就是中央和地方心裡都知道，藥品篩檢的偽陽性太高，容易偽陽性誤判，就算陰性只要有數字也可以顛倒是非說成陽性！現在拚命普篩啦！只要讓對方報告出現有數字就可以抹屎啦！幼教業者等著被凌遲？直呼「反智之島！無道德專家散佈錯誤資訊」。