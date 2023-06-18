桃園閩南文化節系列活動日前開跑，總舖師辦桌活動今晚登場，現場席開100桌。（陳夢茹攝）

桃園閩南文化節系列活動日前開跑，總舖師辦桌活動今晚登場，以「好日子・入新厝」為主題，由5名特色總舖師端出拿手好菜，台北、新北、基隆及桃園市首長也合體出席，新北市長侯友宜更直呼，「辦桌是小時候最美好的回憶，吃不完包回去還可以吃好幾天」。

文化局表示，「入厝」也稱為「入宅」，對閩南人來說是極為重要的日子，為祈求搬到新的環境能一切順利，傳統習俗會在入厝當天辦桌宴客，這次邀集各地總舖師，帶來台灣北、中、南、東及桃園在地的「入厝」特色料理，延續辦桌傳統文化。桃園市長張善政表示，往年總舖師辦桌活動是舉行比賽，今年則是邀請5名台灣知名總鋪師，用心準備10道佳餚，要擄獲民眾的味蕾，且1桌價格才3000元，非常物超所值。

新北市長侯友宜回憶起幼年時，他說小時候若遇到有辦桌活動都會非常開心，吃不完的菜尾也能包回去再吃好幾天，連自己結婚時也有回鄉下辦桌宴客，辦桌除了吃美食以外，更重要的是體驗辦桌的文化，與跟人跟人之間的交流，藉由吃辦桌的時刻維持友誼，今天看到桃園用心辦理的總鋪師辦桌活動席開100桌，讓他相當有感觸。

台北市長蔣萬安則說，桃園閩南文化節不僅有美食還有藝文巡演等，讓傳統特色有機會可以傳承。基隆市副市長邱佩琳說，市長出國她代為出席，大讚桃園閩南文化節展現出包容及傳承，延續人與人之間的感情，更呼籲台下民眾「吃飯皇帝大」趕快吃、吃多一點。

此外，蔣萬安另提及，感謝侯友宜號召基北北桃聯合成立市政平台，4縣市共同推動的1200月票即將於7月上路，除了讓民眾大大降低通勤成本以外，還可以達到低碳永續的理想。侯友宜、張善政也說，要積極、努力打造北北基桃共同生活圈，讓人民的生活更加便利。