大陸自主研發的大型運輸機「運- 20」量產後，已成為共軍運輸主力。至於大陸造一大堆運-20能做什麼呢？軍事專家施孝瑋認為，若台海衝突，運-20可以裝載一輛99大改坦克，可以直接降落在桃園國際機場。

針對台海若爆發衝突，施孝瑋17日在《孝瑋談軍事》節目中表示，如果對岸對桃園機場，發動一個海空三棲快速聯合突擊，然後在竹圍漁港海灘上，兩棲部隊搶攤登陸，這時它如果快速廓清從竹圍漁港到桃園機場這2公里，有可能快速奪下桃園機場。

施孝瑋認為，大陸做準備的另外一個跡象，就是他們現在造了一大堆運-20，運-20的肚子裡可以裝一輛99大改，而運-20的運輸能量不差，可以飛到桃園國際機場。

施孝瑋指出，運-20接近進海岸時，可能會被我們攻擊，大陸兩架武直就可上去，伴著運-20進來。運-20到北跑道貨運站那邊，尾門一開，然後九九大改開下來。10分鐘不到，運-20飛走，然後另外一架運-20又來，甚至可能一次連續來個好幾架運-20，如此一來，99大改主戰車在台灣，就會突然增加很多台。