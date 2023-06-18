112學年度基北區高級中等學校免試入學將在21日開放學生選填志願，但台北市某國中家長投訴，校方給的免試入學報名志願表專用列印紙竟是111學年度，擔憂學生報名權益受影響。中山女高今年主辦台北市免試入學，強調使用111學年度專用列印紙不影響報名結果，但已將該校排入集體報名第一順位，現場發現報名表有問題，尚有足夠時間補救，絕不會影響學生權益。

基北區高級中等學校免試入學將在21日至29日開放學生選填志願，國三生線上填完30志願序後須列印出來，繳給原學校報名。針對家長擔憂使用111學年度專用列印紙報名，恐影響學生權益，中山女高校長張云棻18日表示，今年已取消須使用專用列印紙印志願序的規定，不論使用白紙或111學年度專用列印紙，都不會影響學生報名結果。

張云棻說，已將該校列為集體報名第一順位，工作人員將在現場確認報名表是否有異，如發現有問題，校方仍有足夠時間處理，學生權益不會受影響，請家長放心。