以色列總理尼坦雅胡今天說，美國晶片製造大廠英特爾將斥資250億美元（新台幣7680億元）在以色列新建一家工廠，稱之為以色列有史以來最大的國際投資。

路透社報導，以色列財政部說，這座位在基耶蓋特市（Kiryat Gat）的工廠將於2027年開始運作，至少營運到2035年，並僱用數千人。財政部說，根據協議，英特爾將支付7.5%的稅率，高於目前的5%。

根據英特爾（Intel Corp）網站介紹，在以色列近50年的營運過程中，英特爾已發展成為以色列最大的私營僱主和出口商，以及當地電子和資訊產業的領導者。

英特爾在2017年以150億美元收購總部位於以色列的Mobileye全球公司（Mobileye Global Inc.），這家公司開發和部署先進的駕駛輔助系統。英特爾去年將Mobileye上市。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是在向內閣發表的電視講話中宣布這項協議，稱其為「以色列經濟的巨大成就－900億謝克爾（250億美元）－這是國際公司在以色列有史以來最大的投資」。