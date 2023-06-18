許多公司徵才時都會載明各式各樣的員工福利。一位男子表示，不少公司徵才資訊上都會註明「享勞健保」，讓他覺得相當礙眼，因為勞健保本來就是法律規定資方該遵守的規定，除非法律沒有規定、公司有提供的福利，才能叫做「享」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文指出，他看不慣每次徵人徵才資訊都說享勞健保，「享你X卡好大水餃啦！勞健保是本來就應該的，在那邊享什麼享！」，認為公司若不幫員工保勞健保就是違法、會被罰錢；原PO同時以字義進行分析，「法律法規沒有明文規定，而你有提供才叫享！ X，以為免費提供！大亨堡膩！例如享員工餐、享旅遊才叫享！」。

對此，許多網友紛紛回應，「因為不寫這個很多公司的員工福利會空白，很難處理啊」、「說個笑話，公司福利：勞健保，其餘面議」、「工作滿一個月，享有月薪～」、「確實，但不這樣寫很多公司員工福利變空白的你要他們怎麼招人？」。

另外也有不少人抱怨，公司明定享勞健保卻扣他們的薪水來支付，「有些老闆會叫你自己去外面保，或者是幫你加勞保但6%自己付」、「享勞健保，然後還是用自己的薪水扣」、「南部很多公司都是叫員工自己拿錢來保，還有叫員工要交回部份薪水」。