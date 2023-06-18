陳昊森（左起）、林心如、周興哲、章廣成。（陳俊吉攝）

林心如今（18日）帶領周興哲、章廣辰、陳昊森與節目嘉賓家家、戴愛玲，出席光系列第2季實境節目《光開門就很忙了》首播記者會。節目嘉賓陣容豪華，有蘇有朋、許瑋甯、AKIRA等，林心如透露蘇有朋是她親自邀約，「他很阿莎力就答應演出，為了喬他的檔期有花點時間」。

陳昊森（左起）、家家、林心如、周興哲、戴愛玲、章廣成。（陳俊吉攝）

蘇有朋在節目裡照顧小孩，讓林心如不禁回想起2人年輕時曾開玩笑，都認為自己會因為沒有耐心，導致沒辦法照顧小孩，「沒想到他這次照顧的都蠻好，我也是生女兒後，愛小孩愛的要命。」

好友陳意涵也是節目班底，談到無厘頭的她，林心如稱讚她身為活動組，很會安排客人的活動，深受大家喜歡，「她很多事情都很失控，她活在自己的世界帶領我們，呈現不一樣的感覺」。

陳昊森。（陳俊吉攝）

總製作人兼店長林心如表示，經營寵物友善民宿的最高原則，就是要把客人服務好，讓大家有賓至如歸的感覺，但沒想到入住賓客所帶的寵物鱷魚、蛇、蜥蜴、狐蒙等，就讓大夥陷入困難，頻頻被打倒。但沒想到店狗短短無所畏懼，還跑去鱷魚前面逗弄牠，讓陳昊森嚇破膽，飆高音喊：「短短你不要在牠前面！」

林心如透露，在台東錄製時，所有員工宿舍房間裡都裝有gopro，「拍了我們經營完民宿後在房間裡聊天與開心樣子，節目中應該會有蠻多精彩看點」。TVBS《光開門就很忙了》6月25日每周日晚間8點在TVBS歡樂台42頻道及TVBS精采台播出，晚間10點在台視，晚間12點在Netflix接力播出。