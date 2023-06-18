安賽龍在印尼羽球公開賽完成3連霸、非常興奮。（美聯社）

世界羽聯BWF超級1000系列印尼羽球公開賽18日為決賽日，壓軸的男單冠軍賽由地主好手金廷（Anthony Ginting）迎戰丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen），近況絕佳的安賽龍21比14、21比13取勝，成為賽史第4位完成3連霸的男單好手。

安賽龍在今年5月蘇迪曼盃左大腿受傷退賽，回到訓練基地杜拜休息調整，也享受一些親子時光，上周恢復訓練表示受傷部位肌肉已無礙，本周印尼公開賽回歸賽場，晉級路上一局未失，也接連擊敗過兩位台灣好手王子維、周天成，決賽世界排名第2的金廷，在首局前半局和安賽龍拉鋸過，後半局安賽龍逐漸拉開差距，先收下一局。

第2局安賽龍更加進入狀況，開局就是4比0領先，在一路領先下，雙方分差最多來到6分，後半局金廷追到13比16剩3分差時，安賽龍一波連拿5分的高潮關門，帶走冠軍，也讓金廷為地主留下冠軍的期待落空。

比賽結束時安賽龍激動地趴在地上慶祝，接受場邊訪問時他說：「很驚訝自己傷癒復出首站賽事一路打進決賽並奪冠，能在印尼公開賽完成3連霸太瘋狂了，謝謝每一位到場支持羽球的印尼球迷。每次我都很期待對上金廷，他是很棒的對手，也祝福他一切順利。」