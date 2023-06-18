雄興建設董事長蔡秋鑾（中）與建築師趙國智（右），將以中山北路的豪宅氣勢規畫台中新建案。（林欣儀攝）

「柳川．知遇」新建案坐落在西區民生路，為早期台中人約會勝地金哥德餐廳舊址。（林欣儀攝）

曾經是許多3、4年級台中人的回憶，位於台中市西區的金哥德餐廳舊址，因被列為指標級危樓，雄興建設申請危老重建，將改建為地下3層、地上11層的新建案「柳川．知遇」，18日熱鬧開工，為台中舊城區的城鄉風貌改造注入新希望。

雄興建設董事長蔡秋鑾及台中市議員楊正中等人為「柳川．知遇」開工，蔡秋鑾表示，雄興建設繼在台北推出危老重建案「花見」後，首度跨出台北到台中，將以中山北路的豪宅氣勢規畫該案；目前計畫中的第三起危老改建案為台北市北投案、第四案則在桃園，另台中市大里區部分也在積極整合中。

蔡秋鑾說，台中市府大力推動城市更新，但許多新興重劃區發展量大，雄興建設屬於中小型建商，將聚焦在危老重建的部分。

「柳川．知遇」特別禮聘台北豪宅指定建築師趙國智操刀，他表示，第一次離開雙北到台中，該案基地方正且面對停車場、綠蔭多，有公園的概念，特別以「懸浮於自然界的巨石」做為發想，希望打造一座與環境和諧共好的建築。

不動產業者指出，「柳川．知遇」位在台中市蛋黃區，緊鄰柳川河畔，周邊有政府機關及醫療院所等，生活機能完善，更鄰近草悟道與台中一中、美術館等商圈，卻因周邊住宅嚴重老化的情況，影響市容、也產生安全性隱患，雄興建設複製台北首座危老重建案的經驗，將為地方帶來嶄新城市風貌。

雄興建設指出，「柳川．知遇」基地面積295坪，將打造為地下3層、地上11層建築，鎖定首購、首換族群，推出23至32坪的2至3房產品，包含2戶店面共有45戶；該案特別規畫社區進出無接觸動線、公設採離子防疫科技且比照台中歌劇院使用電梯紅外線感應按鈕等，目前銷售價格已站上5字頭。