媒體最新民調顯示，國民黨總統參選人侯友宜民調支持度暫居第3。侯友宜今天表示，選舉中民調高高低低，選舉像跑馬拉松一樣，他有自己的配速，會堅持贏得勝利。

侯友宜、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安、基隆市副市長邱佩琳今晚共同出席2023桃園閩南文化節的總舖師辦桌活動。

侯友宜會後接受媒體聯訪，記者詢問，根據TVBS最新民調，侯友宜民調支持度暫居第3，民眾黨主席柯文哲支持度領先侯友宜10個百分點，是否擔心支持者自動棄保改支持柯文哲。

對此，侯友宜說，選舉的過程中民調高高低低，但最重要的是選舉像跑馬拉松一樣，他有自己的配速，要用耐心、毅力並堅持，他會堅持到底，贏得最後勝利。

記者提問，侯友宜今天上午出席在台北市政府前廣場舉辦的「黃埔建軍/建校迎百年」啟幕式活動致詞時批評民進黨指稱軍公教是米蟲，對於民進黨澄清根本沒有講過這句話要求侯友宜道歉的看法。

侯友宜回答，「民進黨給人民對公教人員就是這樣的看法」。（編輯：戴光育）1120618