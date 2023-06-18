對於幻象2000的去留問題，軍事專家施孝瑋指出，幻象2000從1997年交機到現在，已經快要30年了；他認為，F/A-18超級大黃蜂對於台灣的優點，就是作業維持費並不高，可以用滑跳起飛，還具備「夥伴加油」的能力；不過，很現實的是，如果要引進F/A-18超級大黃蜂，就必須對空軍兵力做檢討，如果還是維持3種主力戰機，後勤壓力會是十分沉重。

施孝瑋於17日在《觀點—世界一把抓》網路節目中指出，幻象2000從1997年交機到現在，已經快要30年了，因為台法之間各種緣由，並未進行性能提升。且幻象2000在全球的市占率比F16小太多，的確法國達梭也可以為幻象2000提供性能提升方案，但市場可能只有中華民國空軍，價格可能讓我們難以吞下去。

施孝瑋直言，因此可以看到，幻象2000並沒有進行「中壽性能提升」，這時必須思考，幻象2000未來還要不要繼續使用下去，畢竟面對共軍空軍的質與量有快速發展，可能需要更好的戰機應對。

他分析，F/A-18超級大黃蜂對於台灣的優點，首先是作業維持費並不高，雖然比F-16貴一些，但是比F-15低很多，幻象2000的作業維持費跟F-15差不多。

F-18超級大黃蜂。（資料照片）

另外，他也說，F/A-18超級大黃蜂是屬於艦載機，結構粗勇，是全球唯一可以不用改裝，就可以用滑跳起飛的飛機，不會傷結構。可以在我們所有空軍基地裡面搭滑跳平台，機場跑道末端可臨時鋪設臨時捕捉鈎。

施孝瑋認為，F/A-18超級大黃蜂還具備「夥伴加油」的能力，也就是在機腹掛載「夥伴加油箱」，幫沒有油的夥伴進行空中加油。如果F/A-18超級大黃蜂如果能用滑跳台起飛，也有一批可以做為夥伴空中加油機，可以讓升空的戰機，面臨機場跑道遭遇攻擊，可能修復需要時間的時候，可以讓同型F/A-18超級大黃蜂戰機進行空中授油。

F-18超級大黃蜂。（美聯社資料照片）

他表示，很現實的是，如果要引進F/A-18超級大黃蜂，還是要對未來空軍兵力做深切檢討。世界各國同時養3種主力戰機的國家並不多，牽涉到後勤財力等。會對國防配比有很大的衝擊。例如美國空軍，就是重型戰機F-15搭配輕型戰機F-16，F-22搭配F-35，這是因為有匿蹤與非匿蹤的區別。海軍就是F/A-18超級大黃蜂加上未來的F-35C。

施孝瑋最後強調，以中華民國空軍來說，如果真的要引進F/A-18超級大黃蜂，目的一定是要汰換幻象2000，如果還是維持3種主力戰機，後勤壓力還是十分沉重。這時要認真思考，是否要汰換經國號戰機，清泉崗經國號戰機大約在民國86年、87年成軍，台南經國號戰機在2000年成軍，也已經20多年。