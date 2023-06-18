今年的社區影像紀錄人才培訓班將以「台南 400」為主軸，展開長達3個月的培訓。（市府提供／洪榮志台南傳真）

明年適逢台南400，市府為鼓勵市民共同參與歷史性的一刻，18日起特別開辦以「台南 400」為主軸的「社區影像紀錄人才培訓班」，並邀請專家授課，展開長達3個月的培訓，希望培育社區學員用影像訴說台南最在地、最生活化故事。

市府新聞及國際關係處表示，此項活動已是第12年辦理，今年特別以「台南400」為主題，歷經1個多月的線上報名、評估，選出30位年輕學員，將參與3個月的密集課程，學習影像相關理論與實作。學員們也將分組創作影像成品，預定9月上旬舉行成果發表會。

市長黃偉哲指出，現今網紅、KOL正夯，許多青年學子的夢想就是成為網紅。根據《每日郵報》的報導，有75％孩子的夢想是成為 YouTuber。社區影像紀錄人才培訓班能幫助年輕人學習影片拍攝專業技能，不僅幫年輕人圓夢，也能替台南留下紀錄，十分有意義。

計畫主持人南方影像學會楊仁佐說，感謝市府對影像教育的重視，師資團隊會秉持初衷認真教學，打通理論與實作的任督二脈，點燃影像創造力，也希望學員以參加戰鬥營的精神，在72小時的課程學習中，蛻變為十項全能的素人影像創作者，不僅為自己的人生留下一個精彩的回憶，也為台南累積更多豐富的影像史料資產。

新聞及國際關係處認為，今年有學員計畫刻畫人文與在地風采，紀錄鹿耳門文化歷史發展；也有學員將拍攝大眾所熟知的廟宇慶典、神明刺繡神衣，捕捉古都宗教文化最具特色的虔敬情懷；亦有拍攝描繪4代傳承的竹藝家族事業，在時代變遷中如何持續發展與轉型；又或是在台南400的時空脈絡下，拍攝府城流行音樂文化發展與庶民生活的連結；以及拍攝台南各處可見的蜿蜒巷弄與特色老屋，紀錄常民生活的歷史痕跡。