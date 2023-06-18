以愛家好人設聞名的男星宥勝，近期遭過往一同共事的女職員出面爆料他多次「伸狼爪」的舉動，舉凡揉胸、強吻、解內衣等。對此，宥勝也在臉書上致歉，然而相關話題仍持續延燒，而知名律師李怡貞也在貼文底下抨擊，寫下：「道歉有用的話，律師不用存在。」

宥勝在性騷風波爆發後，火速在臉書上寫下：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。」等字句，向被騷擾者以及關心此事的社會大眾致歉。然而，網友們並未買單宥勝的道歉聲明，紛紛在其中留下自身的看法。此外，女人大律師李怡貞也抨擊：「道歉有用的話，律師不用存在。解內衣摸胸若為真實真的可惡至極。」

李怡貞在宥勝的臉書上留言。(圖／翻攝自宥勝臉書)

此外，被問及「解內衣摸胸的舉動是否涉及強暴未遂」時，李怡貞也曬出相關法律條文，並解釋加害者對被害人進行性交行為前所施用的強暴、脅迫等非法方法，都可能被認定有實行強制性交之要件，「強制性交罪，可罰三年以上，十年以下」徒刑，並處罰未遂犯。另外，也回覆提問者：「直接跨坐在人身上壓制強吻解內衣摸胸舔耳，你認為呢？」直言宥勝的道歉文並沒有用。

李怡貞引用法條規定解釋。(圖／翻攝自宥勝臉書)

事實上，在宥勝的道歉貼文中，還有不少網友留言抨擊，寫下：「有樣學樣，因為大家永遠都會隱忍著吧，最近火燒的真旺」、「過去就讓他過去真的是句垃圾話，我覺得你錯過了主動的機會，這真的非常令人失望，你該道歉的不是我們，是被害者」、「曾經在冒險王時代是每週固定收看的鐵粉，真的很失望。」

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