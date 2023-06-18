中央銀行最新季報點名全球大型科技公司（BigTechs）挾金融科技（fintech）優勢，未來恐對金融服務市場形成支配力量；財經學者認為，這現象在台灣應該很不可能發生，金管會用力推動多年來，市場上有零星可見在支付、大數據的本土金融科技新創，但新創圈早已流傳「創業不要碰『難』的金融領域！」，國際市場投資金融科技每季高達600億美元，台灣市場卻被國際金主直接跳過。

AI金融科技協會理事長姚木川指出，需注意的是國際間把金融科技議題視同產業的數位轉型，不只是拘泥於金融業的科技強化，建議各部會的政策指引應該要讓產業來帶動金融，發揮金融服務的加乘效果，例如出口製造業十分需要的「供應鏈金融」（Supply Chain Finance）就是一個很大的市場，金融機構應釋出資源讓fintech新創，站在產業角度建構開放平台（Open Playform），而不是全都吸納、拉進金融機構裡面使用。

國立中央大學特聘教授張傳章也提醒，金管會指引的台灣金融科技發展分為兩面向：一是沙盒實驗和示範雙軌並行，一是發布金融科技發展路徑圖，然而近兩年申請進入沙盒的案例幾乎是零，應是外部環境變化極大，原有的辦法已難以適用，是該檢討的時候了。

金融是為高度監理的行業，根據中華經濟研究院副院長王健全的研究，主管機關普遍對於金融科技的定義較為狹義，並未將各項協助金流與金融體系運轉的服務，視為金融服務的完整環節，例如協助金流的系統程序在國外被稱作為第四方支付，主要業務是單純串接資訊流、協助企業進行客製化的金流服務，已有「準金融服務單位」的業務內容，若彙整納入金融資訊彙整與反洗錢及法遵的一環，恐怕又增加此類「非金融機構」或新創事業的營運成本、不利企業成長，均應該由公、私部門在納管之前加以溝通。

世界經濟論壇（WEF）2015年提出「未來的金融服務」報告，點名將有七種新科技會影響金融業，爾後多個國際機構接力建議各國金融監管單位應腳步加快，提出適切的法規修改，以契合新環境。AI金融科技協會表示，台灣的金融科技起步比較晚，中間再歷經三年的疫情隔離，幾乎無法邀請學者專家就此問題好好討論，因此議起在6月21日舉辦《AI金融科技發展論壇》，號召近30位重量級產/政/學/研專家學者，包括前述的張傳章、王健全等，共同探討AI金融科技走入企業應用及其面臨的諸多挑戰，從政策面、AI技術面、應用場景，創新創業四大主題，構思並倡議未來的解決方案。

姚木川表示，論壇主題「臺灣AI金融科技大步走入產業」，可說是跨領域的首度倡議，獲得數位發展部數位產業署、金融F4（證交所、櫃買中心、期交所、集保公司）、三大政策智庫的熱烈認同，各單位表態支持外，也指派主管們與會與意見表達，期盼能協助相關政策的方針研擬。